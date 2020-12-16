В Ереване завершилось шествие оппозиции

Шествие оппозиции, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, передает РИА Новости.

Шествие завершилось митингом на площади Франции, во время которого лидер оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян потребовал от прокуратуры начать уголовное преследование Пашиняна "за измену".

Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, завершая акцию, сообщил, что в пятницу оппозиция проведет траурное шествие в память о погибших в Карабахе военнослужащих, а 22 декабря - всеобщую забастовку и крупную акцию протеста на площади Республики.