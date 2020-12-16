Haqqin . az подробно анализирует деятельность экономической команды президента Азербайджана Ильхама Алиева. Большое внимание уделяется при этом и ее достижениям в сфере масштабных реформ всех отраслей экономики страны. Нас даже зачастую упрекают в предвзятом отношении к этому вопросу, мол, в экономике страны много нерешенных проблем и недостатков. Конечно, есть и проблемы, и недостатки, и откровенные нарушения установленных норм, в том числе и в сфере реформ. Но все это детали проблем, которых не лишены даже самые развитые страны. Об этом свидетельствует и недавний отчет Doing Business Всемирного Банка.

Как уже отмечалось, в отчете Doing Business, который считается одним из влиятельных изданий Группы Всемирного Банка, опубликованы результаты независимого исследования, проведенного Внутренним аудитом ВБ. Как сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, по итогам исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились сразу на 6 ступеней, и мы вновь вошли в десятку стран-реформаторов мира. И это не случайное явление, а результат целенаправленной работы правительства, исследователи же лишь отмечают ее итоги, из года в год улучшая позиции страны в глобальном масштабе.

Это, кстати, видно и по тому, как в этом году специалисты ВБ дотошно выясняли малейшие детали в уже готовом было отчете. Да, еще в конце августа текущего года, Всемирный банк отмечал, что в процессе обработки информации в отчете Doing Business ряда стран-членов, в числе которых отмечался и Азербайджан, были выявлены расхождения.

Конечно, такая авторитетная организация не могла оставить без внимания выявленные расхождения, она объявила о временной приостановке публикации обзоров Doing Business из-за подозрений, что в отчетах за 2018 и 2020 годы данные по ряду стран были некорректно изменены. Поэтому, собственно говоря, и был назначен внутренний аудит. ВБ оповестил, что будет проведено независимое расследование для выявления характера этих расхождений.

И вот банк объявил результаты независимого исследования, проведенного Службой внутреннего аудита по выявлению неточностей в отчете Doing Business. При этом отмечается, что структурами внутреннего аудита ВБ была проведена расширенная диагностика данных за пять лет - 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. Пришлось еще раз пересмотреть соответствие рейтингов стран путем методологии отчета.

В результате такого исследования, проведенного буквально «под лупой», было выявлено, что реформы, проводимые в Азербайджане в трех направлениях (по показателям «подключение к электросетям», «выполнение контрактов», «трансграничная торговля»), не получили должной оценки в августовском отчете Doing Business 2020. Они были оценены с низкой оценкой по балльной шкале. И после соответствующей корректировки позиция Азербайджана в этом отчете улучшилась сразу на 6 мест.

Остается непонятным, как могло получиться, что аналитики банка допустили в своей работе такую погрешность, но главное – все исправлено, после внесения соответствующих поправок, оценка Азербайджана в отчете Doing Business 2020 выросла с 76,7 до 78,5 баллов, и страна вновь вошла в десятку самых реформаторских стран мира. А обвинять в предвзятости Всемирный банк, да еще после таких громких перепроверок, дело просто немыслимое. Его, а вернее некоторых исследователей банка, можно как раз-таки заподозрить скорее в попытке ухудшить показатели Азербайджана наряду с Китаем, Саудовской Аравией и ОАЭ (у всех четырех государств достаточно много недоброжелателей).