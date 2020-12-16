На ассамблее, проведенной в онлайн-формате, обсуждались итоги деятельности AHA в текущем году, планы организации на 2021 год, деятельность отелей в условиях пандемии, мониторинги, осуществляемые государственными структурами, перспективы на период постпандемии, инвестиции в освобожденные территории, «звездная» классификация отелей и т.д.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе 3-й ежегодной Ассамблеи Ассоциации отелей Азербайджана (AHA) призвал предпринимателей инвестировать в строительство отелей на освобожденных территориях. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госагентства.

Фуад Нагиев в своем выступлении заявил о глубочайшем мировом кризисе в индустрии туризма, отметив ущерб, нанесенный азербайджанским предпринимателям, в том числе отельерам.

Он сообщил, что Госагентство по туризму подготовило и представило в соответствующие структуры предложения по дальнейшему поддержанию бизнеса со стороны государства.

Поздравив участников с Победой, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего, господина Президента Ильхама Алиева, Фуад Нагиев сообщил о подготовке Государственной Стратегии по региональному развитию туризма в Карабахе.

По его словам, на освобожденных территориях предусматривается создание соответствующих туристских продуктов и инфраструктуры. Местные и иностранные инвесторы, уверен Фуад Нагиев, примут активное участие в этом процессе.

Гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в свою очередь сообщил о начале процесса «звездной» классификации отелей в Азербайджане.

По его словам, в эти дни «звезды» получили первые четыре отеля в Азербайджане.

Флориан Зенгстшмид отметил, что ряд отелей страны проявили высокую степень социальной ответственности в период пандемии.