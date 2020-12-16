В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 27 515 новых случаев COVID-19. Умерли 243 больных, с начала пандемии - 17 364. В тяжелом состоянии находятся 5803 больных", - говорится в сводке турецкого Минздрава.

Комментируя эти данные, Коджа написал в Twiiter, что после введенных в стране новых ограничительных мер в последние дни уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.