Армянский дуализм: Мазохян против Садяна нам пишет депутат Самед Сеидов
В 1886 году немецкий психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг, проводя исследования, обнаружил стойкую склонность некоторых своих пациентов испытывать удовольствие от постоянных унижений, мучений, страданий и самоистязания. Он назвал такое состояние «мазохизм» в честь писателя Леопольда Захер-Мазоха, который в своих романах подробно рассказывал об этом явлении. С тех этот термин, как, впрочем, и другой - «садизм», также введённый Крафт-Эбингом, прочно вошёл в лексикон не только психиатров, неврологов, психологов, но и представителей других наук, став широко используемым для определения некоторых процессов во многих сферах жизнедеятельности человека.
Веймарский синдром
В последнее время универсальность этого явления на уровне психологической интерпретации можно наблюдать в поведении некоторых армянских политиков и окружающих их лиц. То, что страдание для них давно стало конвертируемым товаром, известно уже во всем мире. Причем желанными стали не только разговоры о страдании, воспоминания о боли и трагедии, а именно само по себе страдание, сам процесс испытания унижения и боли. Это то, что существенным образом отличает ментальность армянских лидеров от всех других политиков, в истории которых, как, впрочем, в истории любого народа присутствуют и боль, и трагедия, и страдание, и унижение.
Приведу лишь два примера, связанных с Германией и Азербайджаном.
Сначала Германия: итоги Версальского мира 1919 года для Германии были не просто ужасающими, они были - унизительными. Германия как главный виновник Первой мировой войны была осуждена и наказана, и ее народ, претерпевший страдания и голод войны, был морально унижен и сброшен антигерманской коалицией на задворки истории. Именно эти итоги, как утверждают историки, стали основной детерминантой реваншизма, приведшего немецких политиков к нацизму, который, в свою очередь, уже в 1945 году заставил капитулировать фашистскую Германию перед войсками союзников.
Разгромленная дважды, лишенная всего своего потенциала, страдающая от боли и унижения страна тем не менее смогла найти в себе силы не просто возродиться, а стать одним из ведущих государств мира. Ошибки, трагедии, мучения и унижения не сформировали в нации комплекс жертвы, а, напротив, придали сил для достижения невероятных высот развития во всех сферах человеческой активности: от экономики до политики, от культуры до науки и образования.
Способность к преодолению боли на основе изучения и осознания ее причин позволила Германии избавиться от разрушительного компонента такого состояния, ведущего к формированию мазохистического (как это было во времена Веймарской республики) или садистического (как это было во времена фашистской Германии) упоения при его переживании. Германия, развязавшая две мировые войны и дважды поплатившаяся за это, смогла возродиться из своих страданий, переосмыслить свое место в европейской и мировой истории и не зацикливаться на своих переживаниях, а начать жить заново – строить и созидать. Музеи, учебники, кинофильмы и произведения искусства, которые сейчас созданы в Германии – это не получение удовольствия от сцен насилия и Холокоста, это напоминание о том, к чему может привести реваншизм, предупреждение, как не упиваться своими страданиями и не заставлять это делать других.
Азербайджанский катарсис
Теперь Азербайджан. Страна, которая в своей новейшей истории тоже столкнулась с болью, несправедливостью, унижением и комплексом несостоятельности. Страшно даже просто перечислять даты трагедий и унижений: Черный январь 90-го, геноцид в Ходжалы 92-го, падение Шуши в мае того же года, оккупация всего Карабаха и семи окружающих его районов в 93–м, миллион беженцев, десятки тысяч убитых, тысячи пропавших без вести... Сложно передать словами то бремя страданий и боли, которое выпало на долю нашего народа. Тяжело вспоминать, как, потеряв практически всё, мы несли свою беду. При этом нас же и обвиняли во всех смертных грехах, клеймя как варваров и недолюдей, попирающих права «многострадального» армянского народа.
Но нас не сломила терзающая души невыносимая боль, мы не позволили ей стать источником саморазрушения ментальности, причиной ненависти и презрения к другим - она перевоплотилась в желание созидать, строить и создавать. И чем болезненнее были удары судьбы, тем более упрямо и целеустремленно Азербайджан двигался вперед, превозмогая эту адскую боль. Мы купировали её творчеством, созиданием, новыми проектами и планами. Народ смог доказать самому себе и всему миру свою состоятельность, переключившись на саморазвитие и интеграцию, на общение с миром и добрососедство. Нет, мы не забыли о нашей трагедии, но мы смогли направить силу нашего страдания для мотивации к созиданию, творчеству. Наличие именно этой особенности, стимулирование политиками именно данной способности у своего народа вызывает к нему и к его лидерам уважение и почитание в мире.
Помню, как в 2004 году, во время визита министра иностранных дел Германии Йошки Фишера в Азербайджан на официальном ужине мне довелось обстоятельно побеседовать с ним о Карабахе, войне и нашей беде с потерей земель. И Фишер, будучи одним из наиболее уважаемых немецких политиков своего времени, внимательно меня выслушав, сказал: «Дорогой друг, никогда не рассказывайте представителю Германии о том, что вы потеряли и что с вами сделали. Ведь мы, немцы, после войны потеряли всё, но смогли обрести весь мир. Расскажите мне лучше, как и что вы собираетесь делать для будущего вашей страны».
Я запомнил эти слова на всю жизнь. Усвоил, что только слабые и ущербные политики с комплексами замыкаются на своих несчастьях, попадая в ловушку иллюзорного мира, где ущербность, доставляющая им удовольствие, ведет их народ к реальной трагедии.
Мне кажется, что этот маленький диалог с Йошкой Фишером имеет отношение и к нашей психологии, в которой боль, даже если она ужасна, не должна властвовать над тобой, её обязательно нужно перебороть активностью, гордостью, стремлением к совершенству.
Это именно то, что отличает нас от наших соседей, сделавших страдание предметом шоу-программ и театральных представлений. Бесчисленные марафоны, собирающие миллионы долларов на воспоминаниях о прежних бедах и переживаниях по этому поводу, давно никого в мире не впечатляют. Вся идеологическая машина Армении, да что там идеология – вся армянская государственность построена на образе идеи исторического мученичества. Её довели до фетиша, до абсурда, сделав составной частью ментальности рядового армянина. Сквозь призму страданий строилось и, к сожалению, строится всё в этой стране - внутренняя политика, призывающая терпеть ужасающие экономические лишения; внешняя политика, основанная на пропаганде так называемого геноцида армян; отношения с соседями как источника той самой боли и унижения, которые приходится несправедливо терпеть; партнёрские отношения со странами мира, которые предполагают подчинение, сочувствие к несчастному народу и вынужденную покорность, и т.д...
И сотворила себе врага Армения!..
Политический мазохизм проник во все поры армянской действительности, становясь агрессивным и постепенно перевоплощаясь, как следует из классического психопатологического описания этого состояния, во всеобъемлющий садизм. Садизм по отношению ко всем людям других национальностей, другой веры, другого мироощущения. Садизм в целом к понятию «другой». Наверное, надо отдать должное армянским политикам, которые впервые в мировой практике определили фактором идентификации народа не врага, не даже его воссоздание, не борьбу с ним, не победу над ним, а экзистенциальное состояние опасности, изначальную несовместимость совместного проживания с другими, которую невозможно ни преодолеть, ни изменить. Такое вечное предвкушение неизбежной боли, становящееся само по себе страданием, связывающее существование армянского народа не с наличием объективного фактора врага, который завтра может стать другом или партнером, а с субъективным ощущением боли. Иными словами, страдание становится основой формирования народа и его идентичности... Это даже не Умберто Эко, который в своем бессмертном произведении «Сотвори себе врага» утверждал, что идентичность народа определяется посредством создания образа врага. Это куда страшнее.
Патологическое неприятие действительности и создание собственного иллюзорного мира, доставляющие удовольствие от ощущения боли у себя и боли у другого, стало, к сожалению, нормой для политической деятельности и самого существования армянского государства.
Какая еще страна мира, видя колоссальные перспективы регионального сотрудничества, добровольно от них отказывается, чтобы жить в нищете, страдать, но иметь возможность плакаться всем вокруг о своей горькой судьбе? Разве это не мазохизм?
Какая еще страна, оккупировав другую, проведя там этнические чистки, массовые убийства, неся реальные, а не вымышленные страдания изгнанному со своей земли народу, затем держит 30 лет ситуацию в подвешенном состоянии или, по-другому говоря, в состоянии постоянной боли, не признавая то, что сделала, не признавая даже ту лжеструктуру, которую создала сама? «Страдая» от собственной нерешительности и трусости, она радуется и получает удовольствие от того, что делают для нее и над ней другие. Скажете - абсурд, но как тогда объяснить возгласы радости и удовлетворения в связи с принятым сенатом Франции документом о признании Нагорного Карабаха в условиях, когда сама Армения это сделать боится? Или удовлетворение позицией стран, которые высказались против трехстороннего заявления о прекращении войны, подписанного самой Арменией? Какая страна, видя насколько несоизмеримы масштабы сил у нее и у Азербайджана, сознательно провоцирует ситуацию, чтобы началась война и страдали люди?
Какая страна, подписав позорную капитуляцию, давшую ей возможность сохранить в живых остатки своей разгромленной армии, делает все, чтобы железный кулак Азербайджана ещё раз опустился на головы недобитых террористов и вызвал ещё большие страдания у армянского народа?
Какая страна готова исчезнуть с политической карты мира, но сохранить при этом мифическую возможность представить свой народ как мученика и страдальца?
В психопатологии одной из основных причин мазохизма у человека считается жёсткое, порой агрессивное поведение его родителей, вынуждающее его в детстве, когда он был слабым и беззащитным, изображать постоянные страдания и тем самым «зарабатывать» к себе расположение и любовь.
Ситуация действительно сложная, но психотерапевтические практики, как утверждают специалисты, могут помочь. Одна из них, наиболее эффективная, предполагает формирование нового опыта, ранее неиспытанного. Это именно то, что делает сейчас Азербайджан, создавая новые реалии, новый опыт в регионе. Это именно то, что создает Ильхам Алиев! Может, и у Армении все еще есть шанс?