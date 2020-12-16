Самед Сеидов, глава комитета Милли Меджлиса по международным делам 21:13

В 1886 году немецкий психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг, проводя исследования, обнаружил стойкую склонность некоторых своих пациентов испытывать удовольствие от постоянных унижений, мучений, страданий и самоистязания. Он назвал такое состояние «мазохизм» в честь писателя Леопольда Захер-Мазоха, который в своих романах подробно рассказывал об этом явлении. С тех этот термин, как, впрочем, и другой - «садизм», также введённый Крафт-Эбингом, прочно вошёл в лексикон не только психиатров, неврологов, психологов, но и представителей других наук, став широко используемым для определения некоторых процессов во многих сферах жизнедеятельности человека.

Веймарский синдром В последнее время универсальность этого явления на уровне психологической интерпретации можно наблюдать в поведении некоторых армянских политиков и окружающих их лиц. То, что страдание для них давно стало конвертируемым товаром, известно уже во всем мире. Причем желанными стали не только разговоры о страдании, воспоминания о боли и трагедии, а именно само по себе страдание, сам процесс испытания унижения и боли. Это то, что существенным образом отличает ментальность армянских лидеров от всех других политиков, в истории которых, как, впрочем, в истории любого народа присутствуют и боль, и трагедия, и страдание, и унижение. Приведу лишь два примера, связанных с Германией и Азербайджаном. Сначала Германия: итоги Версальского мира 1919 года для Германии были не просто ужасающими, они были - унизительными. Германия как главный виновник Первой мировой войны была осуждена и наказана, и ее народ, претерпевший страдания и голод войны, был морально унижен и сброшен антигерманской коалицией на задворки истории. Именно эти итоги, как утверждают историки, стали основной детерминантой реваншизма, приведшего немецких политиков к нацизму, который, в свою очередь, уже в 1945 году заставил капитулировать фашистскую Германию перед войсками союзников.

Разгромленная дважды, лишенная всего своего потенциала, страдающая от боли и унижения страна тем не менее смогла найти в себе силы не просто возродиться, а стать одним из ведущих государств мира. Ошибки, трагедии, мучения и унижения не сформировали в нации комплекс жертвы, а, напротив, придали сил для достижения невероятных высот развития во всех сферах человеческой активности: от экономики до политики, от культуры до науки и образования. Способность к преодолению боли на основе изучения и осознания ее причин позволила Германии избавиться от разрушительного компонента такого состояния, ведущего к формированию мазохистического (как это было во времена Веймарской республики) или садистического (как это было во времена фашистской Германии) упоения при его переживании. Германия, развязавшая две мировые войны и дважды поплатившаяся за это, смогла возродиться из своих страданий, переосмыслить свое место в европейской и мировой истории и не зацикливаться на своих переживаниях, а начать жить заново – строить и созидать. Музеи, учебники, кинофильмы и произведения искусства, которые сейчас созданы в Германии – это не получение удовольствия от сцен насилия и Холокоста, это напоминание о том, к чему может привести реваншизм, предупреждение, как не упиваться своими страданиями и не заставлять это делать других. Азербайджанский катарсис Теперь Азербайджан. Страна, которая в своей новейшей истории тоже столкнулась с болью, несправедливостью, унижением и комплексом несостоятельности. Страшно даже просто перечислять даты трагедий и унижений: Черный январь 90-го, геноцид в Ходжалы 92-го, падение Шуши в мае того же года, оккупация всего Карабаха и семи окружающих его районов в 93–м, миллион беженцев, десятки тысяч убитых, тысячи пропавших без вести... Сложно передать словами то бремя страданий и боли, которое выпало на долю нашего народа. Тяжело вспоминать, как, потеряв практически всё, мы несли свою беду. При этом нас же и обвиняли во всех смертных грехах, клеймя как варваров и недолюдей, попирающих права «многострадального» армянского народа.



Но нас не сломила терзающая души невыносимая боль, мы не позволили ей стать источником саморазрушения ментальности, причиной ненависти и презрения к другим - она перевоплотилась в желание созидать, строить и создавать. И чем болезненнее были удары судьбы, тем более упрямо и целеустремленно Азербайджан двигался вперед, превозмогая эту адскую боль. Мы купировали её творчеством, созиданием, новыми проектами и планами. Народ смог доказать самому себе и всему миру свою состоятельность, переключившись на саморазвитие и интеграцию, на общение с миром и добрососедство. Нет, мы не забыли о нашей трагедии, но мы смогли направить силу нашего страдания для мотивации к созиданию, творчеству. Наличие именно этой особенности, стимулирование политиками именно данной способности у своего народа вызывает к нему и к его лидерам уважение и почитание в мире. Помню, как в 2004 году, во время визита министра иностранных дел Германии Йошки Фишера в Азербайджан на официальном ужине мне довелось обстоятельно побеседовать с ним о Карабахе, войне и нашей беде с потерей земель. И Фишер, будучи одним из наиболее уважаемых немецких политиков своего времени, внимательно меня выслушав, сказал: «Дорогой друг, никогда не рассказывайте представителю Германии о том, что вы потеряли и что с вами сделали. Ведь мы, немцы, после войны потеряли всё, но смогли обрести весь мир. Расскажите мне лучше, как и что вы собираетесь делать для будущего вашей страны».

Я запомнил эти слова на всю жизнь. Усвоил, что только слабые и ущербные политики с комплексами замыкаются на своих несчастьях, попадая в ловушку иллюзорного мира, где ущербность, доставляющая им удовольствие, ведет их народ к реальной трагедии. Мне кажется, что этот маленький диалог с Йошкой Фишером имеет отношение и к нашей психологии, в которой боль, даже если она ужасна, не должна властвовать над тобой, её обязательно нужно перебороть активностью, гордостью, стремлением к совершенству. Это именно то, что отличает нас от наших соседей, сделавших страдание предметом шоу-программ и театральных представлений. Бесчисленные марафоны, собирающие миллионы долларов на воспоминаниях о прежних бедах и переживаниях по этому поводу, давно никого в мире не впечатляют. Вся идеологическая машина Армении, да что там идеология – вся армянская государственность построена на образе идеи исторического мученичества. Её довели до фетиша, до абсурда, сделав составной частью ментальности рядового армянина. Сквозь призму страданий строилось и, к сожалению, строится всё в этой стране - внутренняя политика, призывающая терпеть ужасающие экономические лишения; внешняя политика, основанная на пропаганде так называемого геноцида армян; отношения с соседями как источника той самой боли и унижения, которые приходится несправедливо терпеть; партнёрские отношения со странами мира, которые предполагают подчинение, сочувствие к несчастному народу и вынужденную покорность, и т.д... И сотворила себе врага Армения!.. Политический мазохизм проник во все поры армянской действительности, становясь агрессивным и постепенно перевоплощаясь, как следует из классического психопатологического описания этого состояния, во всеобъемлющий садизм. Садизм по отношению ко всем людям других национальностей, другой веры, другого мироощущения. Садизм в целом к понятию «другой». Наверное, надо отдать должное армянским политикам, которые впервые в мировой практике определили фактором идентификации народа не врага, не даже его воссоздание, не борьбу с ним, не победу над ним, а экзистенциальное состояние опасности, изначальную несовместимость совместного проживания с другими, которую невозможно ни преодолеть, ни изменить. Такое вечное предвкушение неизбежной боли, становящееся само по себе страданием, связывающее существование армянского народа не с наличием объективного фактора врага, который завтра может стать другом или партнером, а с субъективным ощущением боли. Иными словами, страдание становится основой формирования народа и его идентичности... Это даже не Умберто Эко, который в своем бессмертном произведении «Сотвори себе врага» утверждал, что идентичность народа определяется посредством создания образа врага. Это куда страшнее.