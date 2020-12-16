Провал миссии Евросоюза: не удалось посадить за стол Байрамова и Айвазяна

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попытался провести трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Арой Айвазяном и Джейхуном Байрамовым, но это было невозможно. Об этом он заявил в четверг по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе, передает ТАСС.

"Поскольку со мной общались оба министра (Армении и Азербайджана – ред.), мы попытались установить трехсторонний контакт - Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно", - сказал он.