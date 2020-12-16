Правительство Армении заявило о готовящимся возвращении азербайджанцев в Нагорный Карабах

Беженцы вернутся на родные земли, об этом сказано в трехстороннем заявлении, напомнила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, сообщает «Вестник Кавказа».

«В трехстороннем заявлении есть пункт, согласно которому беженцы вернутся туда, куда должны вернуться. А по части количества – я не в Азербайджане и не представляют эту страну», - ответила пресс-секретарь премьера на вопрос армянских СМИ о достоверности информации о возвращении азербайджанских беженцев и о их числе.

Согласно трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 10 ноября, в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев возвращаются внутренне перемещенные лица и беженцы.