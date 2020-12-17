Британский «Экономист» описал горе пенсионерки Аиды Гусейновой Наш обзор
Британский журнал The Economist в своей статье «Азербайджанцы возвращаются в свои разрушенные дома» рассказал о городах, селах, поселках, разрушенных Арменией на оккупированных территориях за почти 30 лет. До внимания читателей доводится, что эти территории были освобождены Вооруженными силами Азербайджана в результате шестинедельной войны.
Как сообщает haqqin.az, автор статьи пишет о разрушении и уничтожении историко-культурного наследия, памятников и мечетей, принадлежащих азербайджанскому народу. Отмечается, что в Физулинским районе, обладающем одними из самых плодородных земель, в эти земли закопаны тысячи мин.
«Дальше на север расположен другой азербайджанский город, Агдам, где раньше жили 40 тысяч человек. Пенсионерка Аида Гусейнова делает фотографии разрушенной мечети XIX века. Она сбежала из Агдама в 1993 году, во время первой Карабахской войны, спасаясь от армянского наступления.
Тогда, в 1990-х, в результате агрессии Армении в общей сложности около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня, впервые с тех пор, эти люди могут вернуться на родную землю. Но здесь больше ничего нет, кроме обломков зданий и осыпающихся стен, простирающихся на многие мили во всех направлениях. Картина напоминает последствия ядерной атаки. Местная мечеть – единственное сохранившееся здание во всем городе.
«Сердце болит, - говорит Аида Гусейнова. - Не хочу этого всего видеть», - отмечается в статье.
Автор подчеркивает, что в ходе военных действий, продлившихся более шести недель этой осенью и закончившихся соглашением о прекращении огня 10 ноября, Азербайджан освободил свои территории, в том числе Физулинский и Агдамский районы, которые были оккупированы вооруженными силами Армении с 1990-х годов.
Отмечается, что армяне использовали эти принадлежащие азербайджанцам районы в качестве буферной зоны и сделали многие из них непригодными для проживания. Здания были разрушены. Армяне разграбили дома, оставленные азербайджанцами. По оценкам экспертов, для возрождения этих городов-призраков необходимы миллиарды долларов.