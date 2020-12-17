Как сообщает haqqin.az, автор статьи пишет о разрушении и уничтожении историко-культурного наследия, памятников и мечетей, принадлежащих азербайджанскому народу. Отмечается, что в Физулинским районе, обладающем одними из самых плодородных земель, в эти земли закопаны тысячи мин.

Британский журнал The Economist в своей статье «Азербайджанцы возвращаются в свои разрушенные дома» рассказал о городах, селах, поселках, разрушенных Арменией на оккупированных территориях за почти 30 лет. До внимания читателей доводится, что эти территории были освобождены Вооруженными силами Азербайджана в результате шестинедельной войны.

«Дальше на север расположен другой азербайджанский город, Агдам, где раньше жили 40 тысяч человек. Пенсионерка Аида Гусейнова делает фотографии разрушенной мечети XIX века. Она сбежала из Агдама в 1993 году, во время первой Карабахской войны, спасаясь от армянского наступления.

Тогда, в 1990-х, в результате агрессии Армении в общей сложности около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня, впервые с тех пор, эти люди могут вернуться на родную землю. Но здесь больше ничего нет, кроме обломков зданий и осыпающихся стен, простирающихся на многие мили во всех направлениях. Картина напоминает последствия ядерной атаки. Местная мечеть – единственное сохранившееся здание во всем городе.

«Сердце болит, - говорит Аида Гусейнова. - Не хочу этого всего видеть», - отмечается в статье.

Автор подчеркивает, что в ходе военных действий, продлившихся более шести недель этой осенью и закончившихся соглашением о прекращении огня 10 ноября, Азербайджан освободил свои территории, в том числе Физулинский и Агдамский районы, которые были оккупированы вооруженными силами Армении с 1990-х годов.

Отмечается, что армяне использовали эти принадлежащие азербайджанцам районы в качестве буферной зоны и сделали многие из них непригодными для проживания. Здания были разрушены. Армяне разграбили дома, оставленные азербайджанцами. По оценкам экспертов, для возрождения этих городов-призраков необходимы миллиарды долларов.