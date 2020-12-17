Путин соболезнует Пашиняну

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщает «Спутник-Армения».

В телеграмме соболезнования российского лидера говорится: «Уважаемый Никол Воваевич, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца - тяжёлая, невосполнимая утрата․ Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час».

Напомним, отец армянского премьера ушел из жизни 16 декабря в возрасте 80 лет.