COVİD-19 в Британии: свыше 35 тысяч новых больных за сутки

В сегодняшнюю статистику по зараженным включены ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.

Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 25 161 человека, скончались 506 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.

В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. При этом с 23 по 27 декабря власти страны смягчают коронавирусные меры, разрешая британцам свободно перемещаться и собираться вместе по несколько семей. Медики бьют тревогу, опасаясь, что рождественские "каникулы" приведут к взрывному росту числа случаев заражения.