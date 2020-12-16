Сегодня утром, в 08:30, в Армению прибудет директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Об этом пишет армянское издание Hraparak.am.

Как сообщает издание, он будет находиться в Армении всего час, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и сразу же из Еревана направится в Баку на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По сведениям сайта, этот визит будет сделан по просьбе премьер-министра Армении в связи с работами по демаркации границ.