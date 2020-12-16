Байден и Пенс публично вакцинируются от коронавируса

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу публично получит вакцину от коронавируса, сообщает Reuters.

Пенс, который возглавляет оперативную группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, готов стать самым высокопоставленным реципиентом вакцины, которую начнут применять в США на этой неделе.

В свою очередь новоизбранный президент США Джо Байден получит вакцину публично на следующей неделе. 78-летний Байден входит в группу риска по COVID-19, отмечает агентство.

Байден пообещал сделать борьбу с пандемией своим главным приоритетом при вступлении в должность.

В свою очередь нынешний президент США Дональд Трамп получит вакцину от коронавируса по рекомендации своих врачей.