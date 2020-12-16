Российская система противоракетной обороны, которая использует зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, может являться главным страхом НАТО. Об этом говорится в статье, посвящённой популярному в странах Азии российскому комплексу, которую опубликовал американский журнал National Interest.

Журнал отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и благодаря четырем различным типам ракет способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.

Издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК, отметив, что среди известных заказчиков С-400 такие страны, как Китай, Турция и Индия.