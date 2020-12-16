На севере Каспийского моря толщина льда оказалась больше обычной. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Каспийском море появился лед аномальной толщины.

«По оценкам ледовитость моря примерно на 30 процентов превышает обычные для этого времени показатели», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что это связано с тем, что на юге европейской части России были значительные морозы и началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе.