Два землетрясения в Азербайджане

На территории Азербайджана произошли два землетрясения, сообщили в Республиканской сейсмологической службе.

Согласно информации, в 05:18 по местному времени в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир в Мингячевирском районе произошло землетрясение. Землетрясение не ощущалось. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Другое землетрясение произошло в 05:26 по местному времени в 28 км к востоку от станции Гала в Каспийском море. Сила землетрясения составила 3,1 балла, глубина - 62 км.