«Мы вступаем в Новый год с новшествами!»

Хлебный завод «N1», входивший в группу компаний Pacific, является одним из предприятий, играющих важную роль в удовлетворении спроса населения на хлеб. Как уже известно, несмотря на то, что по всему миру осуществляются комплексные мероприятия против коронавируса, это заболевание все еще продолжает создавать опасность для жизни людей. Широкое распространение пандемии коронавируса и в Азербайджане еще раз делает актуальным фактор опасности, создаваемый продажей хлеба в открытой форме.

Хлебный завод «N1» начиная с первых дней своей деятельности всегда уделяет особое внимание и держит в поле зрения гигиеническую упаковку, прямую доставку хлеба на стол потребителя с производства без прикосновения человека.

Все технологические процессы на предприятии полностью автоматизированы, ни на каком этапе производства сырье и готовая продукция не контактируются с руками человека. В то же время хлебный завод «N1» с полной уверенностью предоставляет своему покупателю экологически чистый продукт.

Батоны «Особый» (Xüsusi), «Отрубный» (Kəpəkli), «Простой черный» (Sadə qara), «С зернами пшеницы» (Buğda dənəcikli), хлеб «Бородинский» (Borodin), «Столичный» (Paytaxt), «Немецкий» (Alman), которые производятся на заводе уже несколько лет, завоевали любовь покупателей.