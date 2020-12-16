Директор ФСБ в Ереване

Директор ФСБ России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы нацбезопасности Армении. 

«Глава ФСБ уже прибыл в Ереван, его встретил директор СНБ», - говорится в заявлении.

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