Директор ФСБ в Ереване
Директор ФСБ России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы нацбезопасности Армении.
«Глава ФСБ уже прибыл в Ереван, его встретил директор СНБ», - говорится в заявлении.
Директор ФСБ России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы нацбезопасности Армении.
«Глава ФСБ уже прибыл в Ереван, его встретил директор СНБ», - говорится в заявлении.
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