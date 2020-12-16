«По приказу Верховного главнокомандующего служим народу Азербайджана»

Неоценимые достижения нашей армии на передовой во время Второй Карабах ской войны вдохновляли всех от мала до велика к еще большему единению, простые граждане, различные организации, компании старались оказать физическую и материальную поддержку фронту.

От имени компаний Medicenter и Modern Hospital, входящих в состав холдинга Modern Group, поздравляем азербайджанский народ и весь тюркский мир с Великой Победой, склоняем головы перед матерями шехидов. С позволения Всевышнего, благодаря несгибаемой политической воле Верховного главнокомандующего, храбрости и доблести нашей армии, кровью павших и раненых героев дата 8 ноября навсегда вписана в историю как победа нашего славного народа.

Medicenter и Modern Hospital оказали разностороннюю поддержку армии Азербайджана.

Основанная в 2018 году компания Medicenter, специализирующаяся в области травматологии и являющаяся официальным эксклюзивным дистрибьютором компании Zimmer Biomet (США), компании ChM (Польша) в Азербайджане, предоставила медицинские принадлежности (травматологическое оборудование, расходные материалы, аппараты Илизарова и др.) более 10 травматологам на передовой во время войны. С первого дня Отечественной войны для оказания помощи и проведения операций нашим раненым солдатам и офицерам в прифронтовые госпитали были отправлены травматологические материалы. На сегодняшний день себестоимость израсходованых травматологических материалов составляет более 20 000 манатов. Персонал Medicenter был мобилизован для оказания необходимой помощи травматологам, работающим как на передовой, так и в Баку.

Modern Hospital, функционирующий с 2008 года и ежегодно завоевывающий доверие десятков тысяч пациентов, принимал самое активное участие в войне. Сотрудники Modern Hospital служили как действующие солдаты на фронте, сражаясь лицом к лицу с противником с оружием в руках, а в тылу врачи и медперсонал в составе бригады из 27 человек охраняли здоровье тех, кто сражался на передовой.

Помимо этого нашей армии были бесплатно предоставлены медикаменты и медицинские расходные материалы на сумму 30 000 манатов для использования в операциях и для лечения раненых солдат и офицеров. Некоторые из раненых солдат были эвакуированы в Modern Hospital для продолжения лечения в более благоприятных и безопасных условиях. За два месяца было обеспечено бесплатное лечение 34 военнослужащих, 14 из которых получали лечение в стационарных условиях, 20 военнослужащих - амбулаторно.

Самая большая гордость для нас – помогать тем, кто защитил нашу Родину.

Карабах – это Азербайджан !!!

http://modernhospital.az/

https://medicenter.az/