Турецкие офицеры готовы отбыть в Агдам

Мониторинговый центр по наблюдению за прекращением огня будет находиться в Агдаме. Об этом турецким журналистам сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, в данный момент продолжаются строительные работы.

"Наши генералы и другой личный состав готовы выехать. Кроме того, на освобожденные территории отправлены специалисты по разминированию, которые также проходят тренинги в Азербайджане", - сказал он.

Хулуси Акар добавил, что работа в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором идет параллельно.

По его словам, переговоры в связи с этим продолжаются, в предстоящие дни данный вопрос найдет свое решение.