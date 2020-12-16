Нарек Малян: Пашинян требовал организовать антироссийские митинги в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил взять курс на разрыв отношений с Россией. Об этом сообщил руководитель организации «ВЕТО» Нарек Малян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По информации Нарека Маляна, когда Пашиняну поступила информация о потере контроля над двумя селами вблизи Гадрута, он потребовал от лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна устроить акцию протеста у российской миротворческой миссии.

Однако, по словам оппозиционера, Арутюнян наотрез отказался выполнять такое указание.

В ответ на отказ Арутюняна, как сообщил глава «ВЕТО», премьер-министр Армении разразился нецензурной бранью в адрес России и ее руководства.

Вскоре, по данным Маляна, Пашиняну позвонили из Москвы, потребовав объяснений, на что тот заявил, что намерен вывести 102 военную базу РФ из Армении, а также выйти из ОДКБ и ЕАЭС.