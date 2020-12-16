Хулуси Акар: «Русские утверждают, что если турецкие военные будут там, где есть армяне, то возникнут проблемы»
«В некоторой части Карабаха есть армяне. Российские военные осуществляют там миротворческую миссию». Как сообщает Hürriyet, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что присутствие турецких военных - вопрос Турции и Азербайджана.
«Русские утверждают, что если турецкие военные будут там, где есть армяне, то возникнут проблемы. Мы обсудим этот вопрос с Азербайджаном», - сказал он.