В Армении 861, в Грузии 2 635 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 861. Общее число заражений в Армении возросло до 152 253, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Вылечились 131 213 человек, умерли от осложнений коронавируса 2 596 человек, за сутки - 15 пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам стало 648, за сутки скончались шесть человек.

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 2 635. Скончались 49 человек (всего 2 002), сообщает официальный сайта StopCov.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 204 003 случая заражения. За последние 24 часа вылечились 2 244 человека, с начала пандемии - 171 526 пациентов.