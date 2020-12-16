Украина закупит турецкие ударные БПЛА и корветы
Украина планирует продолжить закупку беспилотных летательных аппаратов турецкого производства и прибрести для нужд ВМС турецкие корветы класса ADA. Об этом говорится в сообщении Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции по итогам визита турецкой делегации в Киев.
Делегацию Турции на переговорах в Украине возглавил глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, сообщает Anadolu.
«Сотрудничество Турции и Украины в оборонной сфере растет. С целью обеспечения нужд ВМС Украины будут построены корветы класса ADA. Кроме того, подписаны соглашения по закупкам новой партии ударных БПЛА Bayraktar TB2», - говорится в сообщении.