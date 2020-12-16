Азербайджанцы могут выиграть более 600 миллионов долларов в эти выходные
Прямо сейчас, две ведущие американские лотереи MegaMillionsи Powerball разыгрывают грандиозные девятизначные призы: $310 миллионов и $304 миллиона. Конец недели обещает быть жарким!
Мега Миллионы – пятница, 18 декабря 2020 – $310 миллионов
Одна из двух ведущих американских лотерей разыграет в эту пятницу крупнейший, на данный момент, приз в мире – $310 миллионов долларов. Он достанется счастливчику, который угадает 5 номеров из диапазона 1-70, а также дополнительный номер «Mega Ball» от 1 до 25. Кроме этого, Мега Миллионы также разыгрывают гарантированный второй приз в $1 млн за совпадение 5 основных номеров. В отличие от джекпота, который делится поровну между всеми победившими билетами, каждый из игроков, выигравших второй приз, получит $1 млн.
Пауэрбол США – суббота, 19 декабря 2020 – $304 миллиона
Мировая рекордсменка Пауэрбол гонится за Мега Миллионами по пятам с джекпотом в $304 млн. Для выигрыша в эту лотерею вам необходимо угадать 5 основных номеров из диапазона 1-69, в дополнение к 1 бонусному шару из диапазона 1-26. Как и в Мега Миллионах, игроки, угадавшие 5 основных номеров, выиграют гарантированный второй приз в $1 млн.
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Звучит заманчиво, не правда ли? Но, ведь билеты на американские лотереи продаются только на территории США … Раньше у фанатов зарубежных лотерей действительно не было вариантов, кроме как отправляться в длительную поездку, но, к счастью, теперь всё стало гораздо проще: билеты этих, а также многих других международных лотерей доступны онлайн, на сайте theLotter.com.
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