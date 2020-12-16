Баку и Анкара договорили проложить газопровод Ыгдыр-Нахичевань, который будет рассчитан на ежегодные поставки 500 млн кубометров газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику (НАР) Азербайджана, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«Пропускная способность газопровода Ыгдыр-Нахичевань составит 500 млн кубометров в год. Это позволит ежесуточно поставлять в НАР 1,5 млн кубометров газа. По этому газопроводу из Турции в НАР будет поставляться азербайджанский газ. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а министерство энергетики Азербайджана и Минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления», - сообщил Дёнмез перед церемонией подписания документа.

Для всех причастных к данной теме совершенно очевидно, что газопровод – только первая ласточка экономических преобразований в регионе в условиях новых реалий, возникших после победоносной Отечественной войны Азербайджана.

Вот только самые очевидные и краткосрочные последствия подписанного меморандума:

- Газопровод через планируемый транспортный коридор может снизить затраты Турции на энергию. Анкара платит $490 за тысячу кубометров иранского газа, а прокладка трубопровода через Нахичевань может снизить стоимость до $335.

- Туркменский газ также может поступать в Турцию.

- Нахичеванский коридор укрепит позиции Турции, когда она в 2026 году будет вести переговоры о продлении своего газового контракта с Ираном.

- Пропускная способность Трансанатолийского газопровода, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу через территорию Турции, может удвоиться до 32 млрд кубометров в год.