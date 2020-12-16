Нахчыван выведет Турцию к берегам Тихого океана оперативный комментарий
Баку и Анкара договорили проложить газопровод Ыгдыр-Нахичевань, который будет рассчитан на ежегодные поставки 500 млн кубометров газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику (НАР) Азербайджана, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.
«Пропускная способность газопровода Ыгдыр-Нахичевань составит 500 млн кубометров в год. Это позволит ежесуточно поставлять в НАР 1,5 млн кубометров газа. По этому газопроводу из Турции в НАР будет поставляться азербайджанский газ. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а министерство энергетики Азербайджана и Минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления», - сообщил Дёнмез перед церемонией подписания документа.
Для всех причастных к данной теме совершенно очевидно, что газопровод – только первая ласточка экономических преобразований в регионе в условиях новых реалий, возникших после победоносной Отечественной войны Азербайджана.
Вот только самые очевидные и краткосрочные последствия подписанного меморандума:
- Газопровод через планируемый транспортный коридор может снизить затраты Турции на энергию. Анкара платит $490 за тысячу кубометров иранского газа, а прокладка трубопровода через Нахичевань может снизить стоимость до $335.
- Туркменский газ также может поступать в Турцию.
- Нахичеванский коридор укрепит позиции Турции, когда она в 2026 году будет вести переговоры о продлении своего газового контракта с Ираном.
- Пропускная способность Трансанатолийского газопровода, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу через территорию Турции, может удвоиться до 32 млрд кубометров в год.
Турецкая проправительственная Sabah пошла еще дальше, объявив, что коридор между Нахичеванью и Азербайджаном «открывает стратегический торговый и энергетический маршрут, который выводит Турцию к берегам Тихого океана». Доля истины в этом утверждении, конечно же есть, Анкара действительно становится ближе к Пекину в рамках стратегической инициативы «Пояс и Путь» - но реальное выполнение подобных масштабных планов потребует годы.
В немалой степени потому, что планы Азербайджана и Турции встречают весьма настороженное отношение в Армении и проармянских кругах некоторых региональных государств.
Фантому и призраки туркофобии туманят взгляд, мешая адекватно оценивать складывающуюся ситуацию и вдумчиво подойти к предложенному Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом концепту «платформы шести». Парадокс заключается в том, что все «озабоченные» планами Анкары и Баку твердят о необходимости поддержания «стабильности и безопасности» в Закавказье. А что может быть лучше для этого, чем реализация совместного масштабного и, подчеркну, взаимовыгодного экономического проекта? В котором какие-то потери сейчас сторицей окупятся несколько позже.
И если рассматривать ситуацию с инициативами Баку и Анкары под таким ракурсом, то «недовольство, опасения и настороженность» в отношении них принимают совсем другой характер – не реальные геополитические расклады и расчеты по геоэкономике, а сиюминутные неудовлетворенные амбиции – «если инициатива исходит не от нас, то нам это неинтересно. И вообще – подозрительно как-то это всё».
Такая политическая близорукость мало того, что контрпродуктивна, она еще и грозит ее носителям отставанием от современных объективных процессов развития. Потом придется в режиме «хватай мешки – вокзал отходит» запрыгивать в последний вагон уходящего поезда. А то и вовсе печальным взглядом провожать сигнальные огни уходящего экспресса экономического развития…