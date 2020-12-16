У армян не осталось денег наш комментарий
Центробанк Армении 15 декабря принял решение о повышении ставки рефинансирования на один пункт и установил ее на уровне 5,25%. В частности, ставка ломбардного репо установлена на уровне 6,75%. При этом процентная ставка по привлечению центробанком денежных средств от банков составляет 3,75%.
Ставка рефинансирования – важный инструмент центробанков, корректировкой которого они регулируют экономическую активность страны. В основном эти ставки отражаются на банковских кредитах, а вернее начисляемых на них процентах. С этой целью центробанки в последние годы, как правило, снижают свои ставки, а во многих странах этот показатель уже давно колеблется вокруг нуля и даже в отрицательной зоне. Чем дешевле банковский кредит, тем выгоднее предпринимателям использовать его для собственных инвестиций.
И лишь в одном случае ставка рефинансирования повышается – когда национальная валюта начинает сильно терять свой вес, то есть идет ее девальвация. Неужели так плохо приходится драму, что власти Армении решили поднять эту ставку сразу на целый процент? В разгар Второй Карабахской войны главные финансисты страны утверждали, что драм трудностей особых не испытывает и нет нужды в валютных интервенциях для поддержки его курса. В последний раз центробанк 27 октября оставил ставку рефинансирования без изменений, сохранив ее на уровне 4,25%. Что же случилось?
Официальная армянская статистика отмечает, что с начала военных действий в Карабахе курс армянской нацвалюты к доллару вырос примерно на 30 драмов. Хотя на валютном рынке, по утверждению армянских же СМИ, чуть ли не вдвое выше. Но с понижением курса драма растут риски инфляции, и повышение ставки рефинансирования замораживает экономическую активность, что должно повлиять на рост инфляции. Это классический вариант, который применяют многие страны, однако, эта мера должна применяться на краткосрочную перспективу, так как она приводит к «удорожанию» кредитных средств, что ограничивает инвестиционные возможности.
Помнится, как умело таким путем вывел страну из кризиса Центробанк Азербайджана в 2015 году. Ценой больших усилий, сопровождавшихся недовольством населения, Центробанк и правительство страны в короткий срок справились с поставленной задачей. Конечно, Центробанк использовал для этого все имеющиеся у него резервы и инструменты, в том числе и процентные ставки. Но одного этого вряд ли хватило бы для стабилизации ситуации в короткий срок. Свою роль сыграли масштабные реформы, и не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом.
Сумеет ли Армения также справиться со своей проблемой?
По словам доктора экономических наук Карена Адонца, сформированы краткосрочные инфляционные ожидания, связанные с колебанием курса валют и девальвацией драма: «В обществе есть беспокойства, люди обменивают драм на доллар. После того, как это настроение пойдет на спад, ЦБ вновь снизит ставку рефинансирования, чтобы «удешевить» кредиты и стимулировать инвестиции. Серьезных предпосылок для ослабления курса драма не было, а нынешние показатели связаны с ожиданиями в обществе, углубляется экономический кризис, возникла необходимость в больших расходах в связи с военной ситуацией. В этом смысле возникают опасения, что драм может девальвироваться. Но фундаментальных рисков к тому, что финансовый рынок может дестабилизироваться, нет. Поэтому эта ситуация будет иметь краткосрочный характер, так как реальный спрос и предложение на валюту сбалансированы. Что касается инфляции, то тут рынок тоже сбалансирован. Конечно, спрос на некоторые виды товаров ослаб, но это было прогнозируемо, и также будет иметь краткосрочный характер».
Тут вновь напрашивается сравнение с девальвацией маната пятилетней давности. Накануне девальвации экономика Азербайджана находилась на подъеме, валютные резервы Центробанка доходили до 14 млрд долларов, десятки миллиардов долларов аккумулировались в Нефтяном фонде. То есть внутренних предпосылок для девальвации в Азербайджане не было, и она была связана исключительно с внешними факторами, в первую очередь резким обвалом нефтяных котировок. Да, манат попал в водоворот глобального финансово-экономического кризиса, но благодаря крепкой экономической базе и действенным мерам удалось сначала стабилизировать, а потом и повысить ослабевшие экономические показатели.
Правда, экономист утверждает, что армянский банк работает профессионально, и четко выполняет свои обязанности, рисков кризиса в банковской сфере не ожидается, тем более что на фоне обмена валют и снятия депозитных счетов гражданами банки выигрывают. Но последнее обстоятельство просто не выдерживает критики. Да, от снятия депозитных счетов банки выигрывают, но только в краткосрочной перспективе, когда депозитов не останется, они обанкротятся. К тому же население от такого «выигрыша банков» теряет остатки своих сбережений, а экономика остается без денежной подпитки.
Кроме того, на драм сегодня оказывают влияние в основном внутренние факторы. Экономика страны и до начала военных действий находилась в удручающем состоянии, усилившегося в связи с пандемией коронавируса, валютные резервы чуть превышали 1 млрд долларов. С переходом же Азербайджанской армии в контрнаступление, завершившееся разгромом армянских войск, ее экономика растеряла и те небольшие остатки, за счет которых страна как-то держалась. А продолжающиеся после подписания соглашения о капитуляции хаос и безвластие вовсе не способствует стабилизации ситуации – всенародные политические потрясения грозят дальнейшим ухудшение экономической ситуации и девальвации драма.
И главное. Окончательно разрушенная войной экономика требует для восстановления огромных инвестиций. Но кто будет вкладывать средства в страну, которой неизвестно кто и как правит. А когда здесь установится прочная и полномочная власть, никто не знает. Поэтому думать о больших инвестициях в краткосрочной перспективе не стоит. К тому же полагаться на внутренние инвестиции нет смысла – у армян не осталось денег, кто их имел, уже вывез за пределы страны. А внешние инвестиции требуют гибкой и профессиональной экономической политики. Но неизвестно, останутся в стране к тому времени профессионалы – экономисты.