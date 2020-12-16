Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:34

Центробанк Армении 15 декабря принял решение о повышении ставки рефинансирования на один пункт и установил ее на уровне 5,25%. В частности, ставка ломбардного репо установлена на уровне 6,75%. При этом процентная ставка по привлечению центробанком денежных средств от банков составляет 3,75%. Ставка рефинансирования – важный инструмент центробанков, корректировкой которого они регулируют экономическую активность страны. В основном эти ставки отражаются на банковских кредитах, а вернее начисляемых на них процентах. С этой целью центробанки в последние годы, как правило, снижают свои ставки, а во многих странах этот показатель уже давно колеблется вокруг нуля и даже в отрицательной зоне. Чем дешевле банковский кредит, тем выгоднее предпринимателям использовать его для собственных инвестиций.

И лишь в одном случае ставка рефинансирования повышается – когда национальная валюта начинает сильно терять свой вес, то есть идет ее девальвация. Неужели так плохо приходится драму, что власти Армении решили поднять эту ставку сразу на целый процент? В разгар Второй Карабахской войны главные финансисты страны утверждали, что драм трудностей особых не испытывает и нет нужды в валютных интервенциях для поддержки его курса. В последний раз центробанк 27 октября оставил ставку рефинансирования без изменений, сохранив ее на уровне 4,25%. Что же случилось? Официальная армянская статистика отмечает, что с начала военных действий в Карабахе курс армянской нацвалюты к доллару вырос примерно на 30 драмов. Хотя на валютном рынке, по утверждению армянских же СМИ, чуть ли не вдвое выше. Но с понижением курса драма растут риски инфляции, и повышение ставки рефинансирования замораживает экономическую активность, что должно повлиять на рост инфляции. Это классический вариант, который применяют многие страны, однако, эта мера должна применяться на краткосрочную перспективу, так как она приводит к «удорожанию» кредитных средств, что ограничивает инвестиционные возможности. Помнится, как умело таким путем вывел страну из кризиса Центробанк Азербайджана в 2015 году. Ценой больших усилий, сопровождавшихся недовольством населения, Центробанк и правительство страны в короткий срок справились с поставленной задачей. Конечно, Центробанк использовал для этого все имеющиеся у него резервы и инструменты, в том числе и процентные ставки. Но одного этого вряд ли хватило бы для стабилизации ситуации в короткий срок. Свою роль сыграли масштабные реформы, и не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом. Сумеет ли Армения также справиться со своей проблемой? По словам доктора экономических наук Карена Адонца, сформированы краткосрочные инфляционные ожидания, связанные с колебанием курса валют и девальвацией драма: «В обществе есть беспокойства, люди обменивают драм на доллар. После того, как это настроение пойдет на спад, ЦБ вновь снизит ставку рефинансирования, чтобы «удешевить» кредиты и стимулировать инвестиции. Серьезных предпосылок для ослабления курса драма не было, а нынешние показатели связаны с ожиданиями в обществе, углубляется экономический кризис, возникла необходимость в больших расходах в связи с военной ситуацией. В этом смысле возникают опасения, что драм может девальвироваться. Но фундаментальных рисков к тому, что финансовый рынок может дестабилизироваться, нет. Поэтому эта ситуация будет иметь краткосрочный характер, так как реальный спрос и предложение на валюту сбалансированы. Что касается инфляции, то тут рынок тоже сбалансирован. Конечно, спрос на некоторые виды товаров ослаб, но это было прогнозируемо, и также будет иметь краткосрочный характер».