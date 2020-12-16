В Азербайджане увеличены штрафы за отсутствие масок и нарушение карантинного режима

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти по применению средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 300 манатов, юридические лица - на 600 манатов.

В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски. Этот момент нашел отражение в поправке в Кодекс об административных проступках, которая была сегодня обсуждена и принята на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В настоящее время физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании парламента обсуждалась поправка к Кодексу об административных проступках об увеличении штрафа за нарушении карантинного режима в Азербайджане.

Согласно поправке, за нарушение санитарно-гигиенического и карантинного режимов предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 200 до 400 манатов, должностных лиц - от четырёх до 10 тысяч манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности виновного предусматривается административный арест на срок до одного месяца, а юридических лиц штрафовать на сумму от пяти до 11 тысяч манатов.

В настоящее время на физлиц налагается штраф в размере от 200 до 400 манатов, на должностных лиц - от трёх до четырёх тысяч манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности виновного, применяется административный арест на срок до одного месяца, на юридических лиц - штраф от четырёх до 10 тысяч манатов.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.