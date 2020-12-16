Представитель ЕС предложил экспортировать азербайджанские томаты в Евросоюз

«Экспорт Азербайджана в Европейский союз (ЕС) не ограничивается углеводородами, поставки лесных орехов и томатов в Европу имеют большой потенциал». Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджан, посол Кестутис Янкаускас, выступая на церемонии открытия виртуальной ярмарки предпринимательства в рамках проекта «Ускорение развития устойчивого микропредпринимательства в регионах Азербайджана».

«В ЕС еще нет азербайджанских томатов. Почему бы не начать их экспорт?» - сказал посол.

Янкаускас добавил, что в период, когда другие рынки волатильны, перед Азербайджаном открываются новые устойчивые экспортные рынки, такие как ЕС.