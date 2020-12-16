На сайте Минтруда создан новый раздел для информирования семей шехидов и участников войны

Особую актуальность сегодня приобретают вопросы, связанные с соцобеспечением и поддержкой семей шехидов, инвалидов и участников войны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, с целью подробного информирования указанных категорий граждан на сайте министерства (sosial.gov.az) запущен новый раздел «Социальная поддержка семей шехидов и участников войны».

На нем опубликован порядок присвоения соответствующего статуса семьям шехидов, инвалидам и участникам войны, предоставлена информация об их льготах и правах на соцобеспечение, мерах поддержки, оказываемой в соответствии с их социальным положением.