Министр обороны Украины высоко оценил турецкие беспилотники
Турецкие ударные беспилотники, вне всяких сомнений, являются самым современным и эффективным оружием. В этом не надо никого убеждать. Это было доказано в Сирии, Ливии и, наконец, в ходе боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран в беседе с турецкими журналистами в преддверии переговоров с министрами иностранных дел и обороны Турции в формате «два плюс два». Об этом сообщает Anadolu.
По словам Тарана, в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского, было принято решение о закупках турецких ударных БПЛА.
«Беспилотники экономичны и эффективны. Я и президент лично удостоверились в эффективности беспилотников в ходе учений. Однако мы заинтересованы не только в закупках, но и в совместном производстве, трансфере технологий. Украина также может поделиться с турецкими компаниями отечественными технологиями. Это принесет выгоду обеим сторонам», - сказал он.