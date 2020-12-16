Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:10

Несколько дней назад один из ведущих российских военных экспертов Павел Фельгенгауэр выступил с интересным заявлением. По словам эксперта, Азербайджан хочет приобрести у Южной Кореи 100 новейших танков К2, известных среди военных специалистов как «Чёрная пантера». Как сообщают источники из Варшавы, южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem планирует совместно с польским правительством разработать и произвести 800 основных боевых танков K2 Black Panther к 2023 году. Примечательно, что польская версия южнокорейского танка K2PL, будто переоборудована специально под конкретные запросы Варшавы: для удовлетворения конкретных пожеланий польских военных, условий центральноевропейского театра военных действий, а также интеграции в машину компонентов польского производства, таких как систем командования и управления. Клиентоориентированность полная – любые изменения за приемлемую цену.

Но и это еще не все, не успели военные эксперты обжиться с мыслью о появлении нового мощного конкурента на танковом рынке, кто бы ожидал такого от Hyundai, как пришли новости из Норвегии и Омана. Сначала в Осло заявили, что заинтересованы в «Черной пантере» южнокорейского производства, а тут и султанат Оман заявил о готовности заключить контракт на астрономическую сумму $ 885 миллионов для покупки 76 «Черных пантер», которые заменят в вооруженных силах султаната британские «Челленджер-2» и американские M60. И вскоре южнокорейские СМИ поспешили сообщить, что «Черная пантера» пустынной версии уже испытана на полигонах королевства и продемонстрировала отменный климат-контроль внутреннего отсека, а также доказала высокую надежность системы охлаждения силовой установки. Покупателю в числе прочего очень понравилась цветовая гамма маскировочной окраски и внешний дизайн. И это далеко не единственные успехи южнокорейских промышленников в деле продаж своего оружия иностранным государствам. 155-мм самоходная артиллерийская установка K9 Thunder принята на вооружение в Индии, Норвегии, Финляндии и Эстонии. Забавно получилось с двухместным сверхзвуковым учебно-боевым самолётом KAI T-50 Golden Eagle («Золотой орел»), разработанным, кстати, в кооперации с Lockheed Martin, Коммерсанты из Сеула позиционировали его вначале KAI исключительно как учебный самолет, который, однако, может выполнять боевые задачи. В реальности же «Золотой орел» оказался прямой альтернативой американскому истребителю F-15 Eagle (просто «Орел»), но с гораздо меньшим ценником. ВВС Ирака и Филиппин приобрели по 16 «Золотых орлов» для обучения своих пилотов, но вскоре выяснили, что KAI T-50 обладает высокой боеспособностью и имеет «приятные» низкие эксплуатационные расходы. Иракцы сразу же на «Золотых орлах» начали атаковать боевиков ИГИЛ. А президент Филиппин Родриго Дутерте лично распорядился проследить за закупками новых «Золотых орлов». Ибо «в 2017 году глава государства убедился, насколько эффективен KAI T-50 в борьбе с боевиками-джихадистами в городе Марави». В итоге за вроде бы учебным южнокорейским самолетом выстроилась очередь, а несколько сделок по американским F-15 были приостановлены. «Пройдя через массовое промышленное развитие, Южная Корея все чаще использует оружие и технологии, которые конкурируют с тем, что поставляет Европа и США», — отмечает старший научный сотрудник Саймон Веземан из Стокгольмского института исследований проблем мира. И «Черная пантера» K2 полностью попадает под это определение. «Танк Black Panther не имеет замечательных инновационных особенностей, он, скорее, характеризуется обдуманным и сообразным выбором самых лучших и самых перспективных решений, имеющихся в настоящее время для всех его аспектов. С этой точки зрения, он может рассматриваться как воплощение отвечающих современным требованиям технологий основных боевых танков», - считают специалисты. И в этом его, пожалуй, самая сильная сторона, обеспечивающая благоприятные перспективы на мировых рынках.