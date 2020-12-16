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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в сложившейся в Карабахе ситуации виноват не столько премьер-министр Армении Никол Пашинян - это не он создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты Саргсян и Кочарян, сообщает РИА Новости.

«Та армянская армия, которая была разгромлена в ходе боевых действий была создана не Пашиняном. Это та армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет города - Джебраил, Агдам, Физули и другие - уничтожала не армия Пашиняна, он не давал указаний на это. И, во-первых, там уже нечего было разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна. Так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые участвовали в нашем заседании, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. Мы знали, что руки этих людей в крови азербайджанского народа, но когда мы пришли на эти территории мы увидели весь ужас и трагизм того, что они натворили», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что «те, кто сейчас пытается в Армении использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Никола Пашиняна, должны понимать, что это была не его армия, он не успел бы создать ее. И да, может быть он не успел сделать то, что нужно было сделать, но практически 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян. И мы разгромили их армию», - сказал президент.

«Что касается премьер-министра Армении, то будучи в 2019 году на оккупированных территориях Азербайджана он заявил, что «Карабах – это Армения и точка», - сказал президент Ильхам Алиев. «Таким образом действия и шаги армянского руководства были направлены на обострение ситуации, на провоцирования азербайджанской стороны на ответные действия и на срыв переговорного процесса», - подчеркнул Ильхам Алиев.