Ильхам Алиев: вакцинация начнется в начале нового года, будет добровольной и за счет государства

"Азербайджан предпринял оперативные действия для борьбы с пандемией. Было увеличено количество лабораторий практически в 8 раз за короткое время. Было построено более 10 новых современных больниц, в том числе больниц модульного типа. Тем самым мы смогли предоставить более 10 тысяч коек для больных COVID-19". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выcтупая на проходящем в видеоформате саммите СНГ, сообщает Report.

"Проведя переговоры со странами-коллегами, мы пригласили врачей из пяти стран - Италии, Китая, Кубы, России, Турции. И это в значительной степени нам помогло в лечении больных", - заявил президент.

"Сейчас, когда в мире начинается процесс вакцинации, мы также подключаемся к этому процессу. За прошедшие месяцы были проведены переговоры с такими ведущими производителями вакцин, как Sputnik V, Astro Zeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer. Азербайджан стал одним из первых, кто присоединился к международной инициативе COVAX с участием ВОЗ по справедливому доступу стран к вакцинам", - отметил глава азербайджанского государства.

"Также нами разработана стратегия вакцинации. Она подразумевает многоплатформенность. И вне зависимости от того, какие технологии будут использованы, главным критерием для нас будет научная обоснованность, безопасность этих вакцин. Планируется, что программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства", - заявил президент.