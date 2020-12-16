Синоптики прогнозируют интенсивные дожди

В субботу, 19 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно, утром и вечером местами изморось. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы – 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Кроме того, предупреждают синоптики, 20 декабря в Баку и на Апшероне ожидаются временами дожди, на полуострове местами интенсивные.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются временами дожди, в горах снег. Местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

19 декабря на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.