Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил агентству Блумберг со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.

Отмечается, что проблема с "фильтрацией" возникла на финальных стадиях производства. По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года, передает РИА Новости.