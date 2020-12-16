Ильхам Алиев об армянских боевиках, которые окопались в тылу азербайджанской армии
Миротворческая миссия осуществляется очень успешно, находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики.
Президент подчеркнул, что почти за полтора месяца со дня подписания трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Карабахе был зафиксирован всего один инцидент, который, по данным азербайджанской стороны, был спровоцирован "неподконтрольными армянским властям группами так называемых ополченцев, по существу боевиков, которые окопались в тылу позиций азербайджанской армии". "Инцидент был исчерпан в течение одного дня. Режим прекращения огня соблюдается, и с каждым днем он будет все прочнее и прочнее", - отметил Алиев.