Готовится топографическая карта города Шуша

С целью реализации работ по строительству и благоустройству, а также новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе проводится топографическое картографирование территорий, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По словам руководителя организации по геодезии и картографии Назима Исмаилова, на предварительном этапе работы начаты по городу Шуша, этот процесс охватит весь регион: "В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города и подготовкой подробной топографической карты".

Исмаилов отметил, что для реализации инфраструктурных проектов во всех отраслях экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах, прежде всего, важно подготовить топографические карты местности, которые создадут основу для выполнения работ по реконструкции.