Магазины закрыты, как я куплю новогодние подарки? Интересно, если закажу их онлайн, привезут ли мне домой? Сколько времени занимает доставка онлайн-заказов? Пусть эти вопросы не беспокоят вас! Ведь Kontakt Home за вас все продумал и в преддверии Нового года для удобства покупателей увеличил состав команды онлайн-продаж в 10 раз.

Дополнительные сотрудники привлечены к работе и в Колл-центре -* 6060, и в отделе онлайн-кредитования и в службе доставки. Таким образом, в Новом году Kontakt Home будет оперативно обслуживать клиентов.

Kontakt Home для обеспечения быстрой доставки по адресам, помимо грузовиков, отправляет также и мото-курьеров. Отметим, продажа осуществляется через онлайн-магазин kontakt.az, который работает в режиме 7/24. Клиенты могут воспользоваться услугой бесплатной доставки В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ или же услугой ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ за дополнительную плату.