Kontakt Home в преддверии Нового года увеличил команду онлайн-продаж в 10 раз; видео
Магазины закрыты, как я куплю новогодние подарки? Интересно, если закажу их онлайн, привезут ли мне домой? Сколько времени занимает доставка онлайн-заказов? Пусть эти вопросы не беспокоят вас! Ведь Kontakt Home за вас все продумал и в преддверии Нового года для удобства покупателей увеличил состав команды онлайн-продаж в 10 раз.
Дополнительные сотрудники привлечены к работе и в Колл-центре -* 6060, и в отделе онлайн-кредитования и в службе доставки. Таким образом, в Новом году Kontakt Home будет оперативно обслуживать клиентов.
Kontakt Home для обеспечения быстрой доставки по адресам, помимо грузовиков, отправляет также и мото-курьеров. Отметим, продажа осуществляется через онлайн-магазин kontakt.az, который работает в режиме 7/24. Клиенты могут воспользоваться услугой бесплатной доставки В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ или же услугой ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ за дополнительную плату.
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ - как следует из самого названия, доставка осуществляется в течение 24 часов после подтверждения заказа и совершенно бесплатно. Kontakt Home также предоставляет 5% дополнительной скидки за каждый задержанный при доставке заказ.
Экспресс-доставка – клиенты могут получить свой заказ в течение 3 часов, заплатив дополнительно 19,99 AZN. Если экспресс-доставка задержится, Kontakt Home вернет вам сумму, оплаченную за данную услугу.
Учитывая, что служба доставки в преддверии Нового года может быть загружена, рекомендуем оформить заказ сейчас, чтобы вовремя получить подарок.
Отметим, что доставка осуществляется не только по Баку, но и по Абшерону, Сумгаиту, Гяндже (Самух, Геранбой, Дашкасан, Шамкир, Мингячевир, Гейгель, Нафталан, Евлах), Габале (Шеки, Огуз, Агдаш, Гейчай, Исмаиллы) и Масаллы (Джалилабад, Ярдымлы, Лерик, Лянкаран, Астара).
Kontakt Home продолжает новогоднюю акцию со скидкой 50% на все виды товаров. От смартфона до телевизора, от бытовой техники до продуктов красоты, от мебели до текстиля - закажите желанный товар одним щелчком мыши на kontakt.az, и ваш подарок будет доставлен к вам домой!