Ильхам Алиев заявил о начале работ по восстановлению Карабаха

Ильхам Алиев заявил о начале восстановительных работ на освобожденных территориях Карабаха. Президент Азербайджана подчеркнул, что начнется оценка нанесенного ущерба с помощью экспертов. Речь идет о жилом секторе, исторических памятниках, экологии.

“Параллельно с этим началась реализация инфраструктурных проектов. Первые контракты заключены по дорожному строительству. И в одном из своих заявлений, я сказал, что будут привлечены компании из дружественных Азербайджану стран. Первый контракт заключен с турецкой компанией. Второй контракт будет заключен с итальянской компанией”, - добавил глава азербайджанского государства.

И.Алиев призвал компании всех дружественных стран Азербайджану принять активное участие в роли подрядчиков в восстановлении освобожденных городов и районов.

Глава азербайджанского государства особо подчеркнул, что Азербайджан проведет восстановительные работы за счет своих финансовых средств. “Мы восстановим города, возродим Карабах, и превратим его в один из развитых регионов мира”.