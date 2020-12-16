Путин о напряженности в Карабахе и попытках вмешательства во внутренние дела СНГ

"Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорно- карабах ской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств СНГ.

Российский лидер напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано 9 ноября. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.

"Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье", - сказал Путин.

Российский президент остановил свое внимание и на попытке вмешательства во внутренние дела стран СНГ: "Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему".