Ильхам Алиев об огромной роли Владимира Путина в карабахском урегулировании

«В период активных военных действий я постоянно был в контакте с Владимиром Путиным, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Думаю, что в том, что мы сегодня вышли на политическое урегулирование есть огромная роль президента России, который был в постоянном контакте, особенно 9 ноября. Он очень активно и эффективно работал над тем, чтобы огонь был прекращен». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

«С начала конфликта в своих многочисленных интервью и обращениях к народу я говорил, что мы готовы остановиться в любой момент, когда армянская сторона назовет дату выхода с наших территорий. Я говорил это публично. Так и произошло. Как только в заявлении была указана дата передачи нам трех районов, военные действия остановились.

Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за такое внимание этому вопросу и за активное участие в том, что конфликт решился в том числе и политическими методами. Если взять период с 27 сентября по 10 ноября, можно сказать, что конфликт решился военно-политическими методами.

Вчера Владимир Владимирович в своем интервью СМИ в очередной раз указал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. Важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал всем тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. Мы видели такие попытки и в период войны, и после подписания заявления. Я не хочу вдаваться в детали. Мы видели попытки определённых зарубежных кругов, которые были недовольны тем, что остались в стороне от этого вопроса. Они недовольны, что ведущую роль в прекращении огня сыграла Россия. Они всячески пытались, и до сих пор пытаются, внести определенную смуту, особенно что касается ситуации в Армении. Они пытаются использовать определенные рычаги, инфраструктуру, созданную в Армении, в том числе соросовскую инфраструктуру, чтобы создать определенное волнение в армянском обществе. И по существу, сорвать это заявление. И насколько губительным это может быть, в первую очередь для армянской стороны, Владимир Владимирович сказал в одном из своих интервью. Когда его спросили, что будет, если Армения не будет выполнять. Он сказал, что это будет самоубийство. Это на самом деле так. Поэтому еще раз хотел бы выразить благодарность Владимиру Владимировичу за такое активное участие и огромный вклад в том, что конфликт решился», - сказал президент.