Путин о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время должны появиться новые отечественные вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Мы готовы содействовать всем странам Содружества Независимых Государств в вакцинации населения с использованием российских вакцин", - сказал он на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

"Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - отметил Путин.

Российский лидер также предложил вместе заняться организацией производства вакцин. "Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", - подчеркнул Путин. На его взгляд, "это очень важно для населения стран, имея в виду тесные контакты в экономической сфере, в гуманитарной сфере между нашими странами, имея в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы граждан".