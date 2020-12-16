МВД предупреждает граждан...

В последние дни в объектах общественного питания, в том числе в ресторанах и развлекательных центрах, публикуются объявления об организации и проведении праздничных мероприятий, связанных с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, министерство доводит до внимания общественности, что в целях предотвращения более широкого распространения COVID-19 организация и проведение массовых праздников, концертных программ недопустимо. МВД призывает граждан не верить никаким объявлениям и приглашениям, соблюдать правила особого карантинного режима.

«Попытки организации и проведения массовых мероприятий, праздников, концертных программ в период особого карантинного режима будут решительно пресечены с нашей стороны, проведение каких-либо массовых мероприятий разрешено не будет. В случае выявления каких-либо таких фактов организаторы и участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении МВД.