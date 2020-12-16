Лукашенко назвал пожаром ситуацию на постсоветском пространстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пожаром нынешнюю ситуацию на постсоветском пространстве, передает БЕЛТА.
Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — страна выступает председателем Содружества в 2020 году.
«Отдаю должное профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке», - сказал белорусский лидер.
Одним из пожаров он назвал конфликт в Нагорном Карабахе. «Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только», - отметил Лукашенко.