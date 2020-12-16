Российские спецслужбы арестовали Левона Агаджаняна

Российские спецслужбы задержали следователя СК России Левона Агаджанянапо подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу о перестрелке в башне «Око» в Москва-сити в 2017 году. Об этом сообщил РБК источник в СКР, и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Его задержание проводили следователи СКР при поддержке сотрудников ФСБ. По словам источника РБК, Агаджанян проходит подозреваемым по статьям Злоупотребление должностными полномочиями и фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 285 и 303 УК).

В Басманный суд в пятницу поступило ходатайство об аресте Агаджаняна до 17 февраля, сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.