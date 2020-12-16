Коллектив Минздрава отказался от зарплаты для помощи семей шехидов

Сотрудники Министерства здравоохранения АР добровольно пожертвовали средства в размере своей ежемесячной заработной платы в Фонд Yaşat, учреждённый указом президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года для реализации инициатив гражданского общества по оказанию дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым государством в целях обеспечения раненых и семей шехидов.

Отметим, что целью создания Фонда является формирование платформы для оказания дополнительной поддержки (оказания финансовой помощи и осуществления других мер поддержки) мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и военнослужащих, пострадавших во время Отечественной войны.