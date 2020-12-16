Депутат Забелин: "Мы не могли допустить в Карабах миротворцев из Скандинавии"

«Приход российского военного контингента в регион позволяет как спасти жизни наших солдат, так и создает условия для спокойного возвращения наших людей на свои земли. Мы же не могли допустить прихода миротворцев из Скандинавии и Швеции. Потому что размещение российских миротворцев в регионе более подходит для нас». Об этом в интервью местным СМИ заявил председатель Русской общины в Азербайджане, депутат Михаил Забелин.

По его словам, не случайно, что официальная позиция России и президента Путина по Карабаху заключается в том, что это территория Азербайджана. Поэтому целесообразно размещение российских миротворцев в Карабахе.

Михаил Забелин также сказал, что не верит сообщениям о том, что миротворцы размещают в регионе тяжелую технику.

«Нельзя верить каждой информации, которая появляется в СМИ. Это все нужно уточнять. В любом случае, совместный Российско-турецкий центр по мониторингу будет отслеживать всю технику, которую размещают в регионе. Руководство Азербайджана тоже проинформировано об этом. Поэтому без разрешения Азербайджана невозможно размещение в Карабахе какой-либо тяжелой техники», - сказал он.

Депутат добавил, что братская Турция всегда рядом с Азербайджаном и турецкий контингент также будет контролировать соблюдение трехстороннего заявления и поможет предотвратить любые возможные провокации против Азербайджана.

«Считаю, что для определенного периода важно размещение российских миротворцев в регионе. Это поспособствует стабилизации ситуации», - сказал он.