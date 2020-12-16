Мошенник собирал деньги от имени Фонда «YAŞAT» Фото
Арестован мошенник, собиравший деньги от имени Фонда «YAŞAT», сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, за противозаконные действия задержан житель Гарадагского района Халил Гулиев. Было установлено, что в Instagram он открыл фейковый профиль от имени Фонда «YAŞAT», собирал у людей деньги. Гулиев указал реквизиты своей банковской карты и, делясь публикациями о семьях шехидов и раненых, собирал таким образом средства.
Расследование по факту продолжается.