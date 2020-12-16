В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3 962 новых случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 188 человек вылечились и были выписаны домой.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 45 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 195 422 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 131 252 человека вылечились, 2 133 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 62 037.