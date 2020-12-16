Захид Орудж о двух миллионах азербайджанцев, которые переселятся в Карабах

«Нам необходимо построить в Карабахе учебные заведения, университеты, привлечь сотни тысяч людей к образованию там». Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

По его словам, в рамках «Большого возвращения», наряду с вынужденными переселенцами, необходимо создать возможность, чтобы около двух миллионов наших граждан смогли жить на освобожденных землях: «Считаю, что тем, кто будет проживать в Карабахе, должна оказываться государственная поддержка».